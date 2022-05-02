The Hill: Запад загнал себя в ловушку антироссийскими санкциями

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США и остальные страны Запада попали в ловушку своих же антироссийских санкций. Об этом заявило американское издание The Hill в понедельник, 2 мая.

— Санкции и конфликт на Украине подняли мировые цены на сырье и энергоносители, помогая России увеличивать доходы от продажи нефти и газа, несмотря на сокращение экспорта, — говорится в материале.

Попытки вытеснить Москву из мировых финансовых потоков привели только к укреплению рубля, тогда как японская валюта обвалилась до двадцатилетнего минимума, уточняет издание. Кроме того, высокая инфляция и сбои поставок угрожают прибыли западных корпораций. Однако основная тяжесть последствий от антироссийских санкций ложится на бедные страны, передает РИА Новости.

Экономист Николай Кульбака заявил «ВМ», что санкции против России напрямую вредят другим государствам: в частности, многие компании несут убытки из-за приостановки деятельности в стране. Однако суммарное падение мирового ВВП не должно превысить полпроцента, уточнил он.

Как отметил экономист, огромное количество компаний, взявших на себя добровольные ограничения по поставке продукции в Россию, тоже будут нести убытки. По словам Кульбаки, после завершения нынешней ситуации на Украине торговые отношения России с другими государствами будут восстанавливаться, однако этот процесс займет не один год.