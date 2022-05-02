Минобороны заявило об уничтожении 36 военных объектов на Украине за сутки

Фото: Минобороны РФ

Российской армии удалось поразить за сутки 36 военных объектов Украины, среди них пять пунктов управления. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков в понедельник, 2 мая.

— Артиллерийскими подразделениями поражены два пункта управления, восемь артиллерийских батарей, 12 опорных пунктов и 28 районов сосредоточения живой силы и военной техники, — сказал генерал.

По словам Конашенкова, всего с начала проведения специальной операции были уничтожены 146 самолетов, 112 вертолетов, 690 беспилотных летательных аппаратов, а также 285 зенитных ракетных комплексов, передает Telegram-канал Минобороны.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

До этого сообщалось, что военнослужащие Росгвардии обеспечили уничтожение украинской танковой группы и крупных складов с вооружением, расположенных в Харьковской области. Кроме того, под прикрытием росгвардейцев артиллерия российской армии успешно ударила по пунктам управления и огневым позициям, отдельным огневым средствам, бронетехнике, а также по районам сосредоточения живой силы противника.