Неврологи выявили оптимальное количество часов сна для пожилых

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Пожилым людям необходимо семь часов, чтобы выспаться. Об этом сообщили специалисты из Фуданьского университета в Китае и Кембриджского университета.

По мнению экспертов, отклонения от этого времени приводят к ухудшению когнитивных функций у пожилых. Ученые проанализировали данные UK Biobank — крупнейшего хранилища генетической и медицинской информации.

Они также учли сведения о режиме сна, психическом здоровье и общем благополучии участников исследования. Оказалось, что недостаток и переизбыток сна связаны с нарушением скорости обработки информации, решения задач, зрительного внимания и других когнитивных функций. Недосыпающие и пересыпающие люди также жаловались на подавленность и повышенную тревожность, передает «Газета.ru».

Британский эксперт по гигиене сна Стив Пейн рассказал, что, согласно последним исследованиям, недостаток сна может влиять на развитие диабета. По его словам, исследование провели ученые из Бристольского университета. Они проанализировали данные, связанные с глюкозой и инсулином, чтобы выяснить, как сон влияет на уровень гемоглобина.

Люди регулярно сталкиваются с ночной бессонницей, из-за которой их состояние заметно ухудшается. Однако с проблемой можно справиться, если соблюдать несколько простых правил, которые раскрыла сомнолог Ханна Шор.