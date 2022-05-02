Минобороны сообщило об уничтожении трех Bayraktar около острова Змеиный

Фото: Минобороны РФ

Три украинских беспилотника Bayraktar TB2 были уничтожены средствами ПВО в течение дня в районе острова Змеиный. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков в понедельник, 2 мая.

— Также сбиты четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Червоный Оскол и Невское Харьковской области, а также Веселое Донецкой народной республики, — сказал генерал.

Кроме того, по словам Конашенкова, артиллерийскими подразделениями поражены 2 пункта управления, 8 артиллерийских батарей, 12 опорных пунктов и 28 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Всего с начала проведения специальной операции уничтожены 690 беспилотных летательных аппаратов ВСУ, передает Telegram-канал Минобороны.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

Политолог Виктор Литовкин сообщил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставить вооружение на Украину, но, даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки оружия на Украину у стран Запада есть.

Сделать это все еще можно по железной дороге, автомобильным транспортом и военной авиацией. Но в случае если ВСУ получат это оружие, оно все равно подвергнется уничтожению, так как одна из главных целей российской армии — демилитаризация Украины, заключил Литовкин.