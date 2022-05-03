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Лондон предоставит Киеву новый пакет военной помощи на 300 млн фунтов

Егор Провоторов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Лондон предоставит Киеву новый пакет военной помощи на 300 млн фунтов
Фото: Unsplash

Великобритания предоставит Украине новый пакет военной помощи общей суммой на 300 миллионов фунтов стерлингов, говорится в понедельник, 2 мая, в сообщении Даунинг-стрит. Ожидается, что об этом премьер-министр страны Борис Джонсон объявит в ходе выступления перед украинской Верховной Радой по видеосвязи.

В сообщении говорится, что британский премьер станет первым мировым лидером, который выступит перед украинским парламентом с начала конфликта, пишет РИА Новости.

Неделей ранее кабинет министров Великобритании проинформировал палату лордов о планах поставки на Украину современных ракет и средств ПВО. Пакет, о котором должен объявить Джонсон, включает в себя средства радиоэлектронной борьбы, радиолокационную систему, оборудование для подавления помех GPS и тысячи приборов ночного видения.

Также отмечается, что Лондон в ближайшие недели направит в Киев беспилотники и автомобили Toyota Landcruiser для защиты местных чиновников и эвакуации гражданских лиц по просьбе украинского правительства.

В минувшую пятницу, 29 апреля, стало известно, что у американского Белого дома осталось лишь 250 миллионов долларов на помощь Украине.

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