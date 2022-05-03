Украинские беженцы намерены судиться с главой МВД Великобритании

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Общественные организации Великобритании намерены подать коллективные иски против министра внутренних дел этой страны Прити Пател от лица сотен украинских беженцев. По информации The Guardian, поводом для судебных разбирательств стала бюрократия, мешающая беженцам с Украины при получении британских виз.

Представители международной организации Save the Children и британской НГО Refugee Council требуют немедленного упрощения правил выдачи виз украинским гражданам, заявляя, что нынешняя ситуация ставит людей, бежавших из страны, в еще более уязвимое положение и множит полученные ими психологические травмы.

В Британии сейчас действуют две упрощенные визовые программы для украинцев, позволяющие беженцам находиться в стране на протяжении трех лет, получить соцгарантии, учиться или работать. Первая предназначена для родственников британских граждан, а вторая позволяет жителям государства стать спонсорами украинцев, гарантировав им размещение. Несмотря на 50 тысяч одобренных заявок по спонсорским визам, в страну смогли попасть лишь 11 тысяч заявителей.

Часто семьи беженцев не могут попасть в королевство из-за того, что кто-то один не может получить визу из-за бюрократии. Беженцы также не могут самостоятельно проверить статус своих заявлений и не получают уведомлений о выданных визах.

Один из исков против главы МВД Великобритании будет подан от лица группы несовершеннолетних украинских граждан, которые оказались за пределами страны без родителей и родственников. Они уже больше месяца не могут получить от официального Лондона ответы на свои визовые заявления, пишет ТАСС.

Накануне в французской прессе появилась информация, что многие граждане Пятой республики, которые приютили у себя беженцев с Украины, начинают чувствовать разочарование и истощение.