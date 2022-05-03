В центре Белгорода слышен звук взрыва со стороны украинской границы

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Похожий на звук взрыва громкий хлопок услышали жители центра Белгорода и окрестностей, сообщают корреспонденты, находящиеся в приграничных к Украине российских регионах.

О постороннем звуке, похожем на взрыв или разрыв снаряда, также сообщают и местные жители в социальных сетях. Сразу после происшествия на улицах начали завывать сирены автомобильных сигнализаций припаркованных транспортных средств, пишет РИА Новости.

По предварительной информации, такой звук может свидетельствовать о работе системы российской противовоздушной обороны (ПВО), однако в настоящий момент в небе следов работы соответствующих систем замечено не было.

В ночь на 2 мая также сообщалось о звуках, похожих на взрывы, в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате инцидентов не было пострадавших или погибших. Также ему неизвестно о каких-либо разрушениях, произошедших после «сильных разрывов».