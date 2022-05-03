Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Минздраве рассказали, что распространенность бронхиальной астмы в РФ составляет 7%

Егор Провоторов
Общество
В Минздраве рассказали, что распространенность бронхиальной астмы в РФ составляет 7%
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Распространенность бронхиальной астмы в России составляет семь процентов от общего числа населения, сообщил во вторник, 3 мая, главный внештатный специалист-пульмонолог Министерства здравоохранения России Сергей Авдеев.

В этот день в мире отмечается день борьбы с астмой. Он ежегодно проводится в первый вторник мая в последние 24 года по инициативе организации Global Initiative for Asthma, пишет ТАСС.

Авдеев подчеркнул, что лучшая терапия при лечении этого заболевания — базисная. В основном к ней относятся ингаляционные препараты, подчеркнул специалист. По словам пульмонолога, немедикаментозная терапия не является достойной альтернативой медикаментозной, однако может служить полезным дополнением к ней.

Самой известной такой методикой является дыхательная гимнастика по методу Бутейко, подчеркнул Авдеев. В последнее время исследования по эффективности таких упражнений активно изучаются и в других государствах, пишет ТАСС.

В начале апреля врач — отоларинголо-пульмонолог, доктор медицинских наук Александр Пурясев рассказал, что одной из причин одышки может стать повышенная тревожность.

Врачи астма пульмонолог
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не бойтесь радоваться

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качество важнее крутого лейбла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Киев открывает второй фронт

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Все мнения
О проекте