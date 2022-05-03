В Минздраве рассказали, что распространенность бронхиальной астмы в РФ составляет 7%

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Распространенность бронхиальной астмы в России составляет семь процентов от общего числа населения, сообщил во вторник, 3 мая, главный внештатный специалист-пульмонолог Министерства здравоохранения России Сергей Авдеев.

В этот день в мире отмечается день борьбы с астмой. Он ежегодно проводится в первый вторник мая в последние 24 года по инициативе организации Global Initiative for Asthma, пишет ТАСС.

Авдеев подчеркнул, что лучшая терапия при лечении этого заболевания — базисная. В основном к ней относятся ингаляционные препараты, подчеркнул специалист. По словам пульмонолога, немедикаментозная терапия не является достойной альтернативой медикаментозной, однако может служить полезным дополнением к ней.

Самой известной такой методикой является дыхательная гимнастика по методу Бутейко, подчеркнул Авдеев. В последнее время исследования по эффективности таких упражнений активно изучаются и в других государствах, пишет ТАСС.

В начале апреля врач — отоларинголо-пульмонолог, доктор медицинских наук Александр Пурясев рассказал, что одной из причин одышки может стать повышенная тревожность.