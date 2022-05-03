Сергунина: «Москино» приглашает на праздничные показы в честь Дня Победы и своего 90-летия

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Сеть кинотеатров «Москино» приглашает присоединиться 9 мая к праздничной акции «День российского кино». Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина во вторник, 3 мая.

— В сеть «Москино» входят 13 исторических кинотеатров. Каждый из них на протяжении десятилетий является важным центром культурной жизни своих и соседних районов. Кроме ежедневных показов, здесь проводят кинофестивали, ретроспективы, встречи с режиссерами и тематические акции, такие как «День российского кино», — сказала представитель мэрии.

1/2 Фото: Пресс-служба Москино 2/2 Фото: Пресс-служба Москино

Так, в День Победы в кинотеатрах сети можно будет увидеть фильмы «Брестская крепость», «Подольские курсанты», «Первый Оскар», «1941. Крылья над Берлином», а также ленту «Африка», действие которой разворачивается в 1943 году на окраине блокадного Ленинграда.

Для детей и их родителей покажут анимационные ленты «Суворов: великое путешествие», «Финник», «Бука. Мое любимое чудовище», «ФиксиКино. Вселенная приключений». Мероприятия, посвященные 90-летию «Москино», будут идти в течение всего года.

До этого стало известно, что в период с 30 апреля по 10 мая работу в Москве продолжат более 50 музеев и выставочных залов. При этом 2 и 9 мая не будут принимать посетителей Дом-музей Марины Цветаевой, Государственный Дарвиновский музей, Государственный биологический музей имени Тимирязева и Музей Булгакова.