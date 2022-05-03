В России выявили 5466 случаев коронавируса за сутки

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

За прошедшие 24 часа в 85 субъектах России выявили 5466 новых случаев заражения COVID-19. Об этом во вторник, 3 мая, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За минувшие сутки в РФ от коронавирусной инфекции скончались 125 человек, еще 1441 пациент был госпитализирован в медицинские учреждения.

При этом после прохождения лечения под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели от ковида 7052 человека.

Фото: Стопкоронавирус.рф

22 апреля главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков заявил, что всплеск заражения коронавирусной инфекцией после майских праздников маловероятен. По его словам, текущий уровень заболеваемости резко понизился.

1 мая в Роспотребнадзоре назвали самый заразный штамм COVID-19 за всю историю пандемии. По данным специалистов, «стелс-омикрон» (BA.2) является самым заразным вариантом заболевания. Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов отметил, что доля штамма составляет свыше 90 процентов от всех выявляемых случаев заболевания коронавирусом.