Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Минобороны впервые показало удар Су-24М на предельно малой высоте

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны впервые показало удар Су-24М на предельно малой высоте
Фото: Минобороны РФ

Минобороны во вторник, 3 мая, опубликовало видео, на котором показан фронтовой бомбардировщик Су-24М. На кадрах самолет наносит удар по украинским позициям на предельно малой высоте.

— Кадры объективного контроля нанесения авиационного удара экипажем самолета Су-24М по замаскированным укрепленным позициям ВСУ, — говорится в сообщении.

На кадрах виден полет бомбардировщика на высоте деревьев. Затем он сбрасывает бомбы и быстро уходит, отстреливая тепловые ловушки.

Видео: Telegram / Минобороны России

До этого кадры с реальными боевыми действиями Су-24М не публиковались.

Накануне в Министерстве обороны России сообщили, что в районе острова Змеиный уничтожены средствами ПВО три украинских беспилотника Bayraktar TB2. Помимо этого, артиллерийскими подразделениями поражены два пункта управления, восемь артиллерийских батарей, 12 опорных пунктов и 28 районов сосредоточения живой силы и военной техники.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

Видео Минобороны Самолеты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Риски будущей профессии

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качество важнее крутого лейбла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Киев открывает второй фронт

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Все мнения
О проекте