Минобороны впервые показало удар Су-24М на предельно малой высоте

Фото: Минобороны РФ

Минобороны во вторник, 3 мая, опубликовало видео, на котором показан фронтовой бомбардировщик Су-24М. На кадрах самолет наносит удар по украинским позициям на предельно малой высоте.

— Кадры объективного контроля нанесения авиационного удара экипажем самолета Су-24М по замаскированным укрепленным позициям ВСУ, — говорится в сообщении.

На кадрах виден полет бомбардировщика на высоте деревьев. Затем он сбрасывает бомбы и быстро уходит, отстреливая тепловые ловушки.

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До этого кадры с реальными боевыми действиями Су-24М не публиковались.

Накануне в Министерстве обороны России сообщили, что в районе острова Змеиный уничтожены средствами ПВО три украинских беспилотника Bayraktar TB2. Помимо этого, артиллерийскими подразделениями поражены два пункта управления, восемь артиллерийских батарей, 12 опорных пунктов и 28 районов сосредоточения живой силы и военной техники.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.