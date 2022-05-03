Названы имена женщин-разлучниц, которые уводят чужих мужчин

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Некоторые девушки воспринимают романтические отношения как игру. Так, стали известны четыре имени, которые носят отъявленные разлучницы.

Властные и немного эгоистичные Елизаветы отличаются смекалкой, остротой ума и проницательностью. Женщине с этим именем очень важно чувствовать превосходство над другими девушками.

Один из самых очевидных способов доказать свое превосходство для Елизавет — увести чужого мужчину. Однако и сами обладательницы таких имен легко ведутся на любой флирт со стороны представителей сильного пола.

Носительница имени София в большинстве случаев выступает в роли разлучницы ненамеренно. Она верит в судьбу и в то, что каждая ее встреча с мужчинами в определенные моменты жизни неслучайна. Поэтому, завидев на горизонте «того самого», обладательница этого имени сделает все, чтобы заполучить его.

С древнегреческого имя Агата можно перевести как «добрая, хорошая». Такие женщины и правда отличные хозяйки.

Однако интересуются они лишь теми мужчинами, которых приходится «отвоевывать» у других. Это не только избавляет Агат от скуки, но помогает выстроить им романтические отношения.

Ксении очень практичны, они из тех, кто стремится упростить свою жизнь чем только можно, будь то гаджеты или же могущественные спутники. Как только мужчина достигает высокой должности или получает влияние, возле него тут же появляется Ксения, готовая прибрать его к рукам, передает Life.ru.

До этого стали известны мужские имена, обладатели которых считаются лучшими мужьями. Так, мужчина с именем Иван мечтает о большой и дружной семье.

Он рискует не найти идеальной женщины с первого раза, поэтому в его жизни возможны несколько браков. Из-за романтичности он будет дарить жене подарки и делать сюрпризы.