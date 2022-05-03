Москвичам рассказали о грядущих майских выставках

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, музей-заповедник Царицыно Карта всех событий

Ряд выставок открывается в городе в мае, а некоторые из них будут работать до осени. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 3 мая.

Так, выставка «ЗЯ! Воздушные замки Славы Полунина (полное собрание приключений)» пройдет с 18 мая по 5 июня в «Манеже». Пространства выставки, посвященные разным периодам, создали известные художники, которые работали со всемирно известным актером-мимом и клоуном.

Музей Москвы 18 мая открывает выставку, посвященную развитию технологий, меняющих домашнюю рутину, — «Дом быта. Пять историй о том, как технологии меняют быт». Она подготовлена при содействии Политехнического музея. Организаторы предлагают поразмышлять о том, как изменились представления об идеальном доме с середины ХХ века.

В Доме-музее Марины Цветаевой пройдет выставка «Дом необыкновенной судьбы». Она откроет целую череду проектов юбилейного цветаевского года.

Причина в том, что в 2022 году со дня рождения великой поэтессы исполняется 130 лет. Выставка откроется 19 мая 2022 года и будет работать до 12 февраля 2023 года.

В последний день весны в музее-заповеднике «Царицыно» откроется выставка «Москва и москвичи в эпоху Александра I», которая будет работать до 31 июля. Выставка расскажет о коротком, но очень насыщенном периоде в истории города — эпохе правления Александра I, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

До этого в Музее Победы открылась новая художественная выставка, посвященная празднику 9 Мая. В выставочный проект под названием «Имена Победы» вошли более тридцати портретов ветеранов Великой Отечественной войны.

Куратор выставки Елена Ремизова заявила, что в фондах культурного учреждения хранится множество портретов великих генералов, маршалов и полководцев Красной армии.