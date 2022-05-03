Синоптик предупредил о резком похолодании в Москве 4 мая

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Резкое похолодание на шесть–восемь градусов ожидается 4 мая в Москве. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд во вторник, 3 мая.

— Уже завтра днем температура резко понизится на шесть–восемь градусов. Днем прогнозируется восемь–десять градусов тепла. Будет облачно с прояснениями и временами небольшой дождь, — сказал метеоролог.

Он добавил, что следует ожидать усиления порывов ветра до 15 метров в секунду и ночных заморозков, во время которых температура опустится ниже нуля и дойдет до минус одного градуса. В целом температурный фон в Москве в этот день будет на пять градусов ниже нормы, передает слова Вильфанда ТАСС.

2 мая в столичном регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности. Причиной тому стал сильный ветер в Москве и Подмосковье: его порывы достигали 17 метров в секунду.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», что в День Победы в столице будет теплая погода без сильного ветра и значительных осадков. Однако этому будет предшествовать похолодание, которое продлится с 4 по 7 мая.