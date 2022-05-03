Почти 20 тысяч человек посетили мотофестиваль на Ходынском поле

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Россия, Москва, парк Ходынское поле Карта всех событий

За два дня мотофестиваль на Ходынском поле посетили 19 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 3 мая.

— Важно, чтобы мотоциклисты чувствовали себя равноправными участниками дорожного движения. Такие фестивали помогают не только интересно провести время и поближе познакомиться с мотокультурой, но и обратить внимание автомобилистов на то, что нужно быть внимательнее и осторожнее, — сказал глава ведомства Максим Ликсутов.

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По его словам, с каждым годом в Москве растет число мотоциклистов. Так, в 2021 году их стало почти на десять тысяч больше. Отмечается, что основное количество ДТП с участием мотоциклистов случается из-за превышения скорости, опасного маневрирования, а также резкого перестроения, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого стало известно, что около двух тысяч человек приняли участие в мотопараде в Москве 30 апреля. Колонна участников двигалась от проспекта Академика Сахарова до парка «Ходынское поле».

Также в июне и сентябре 2022 года в Москве пройдут еще два мотопарада. Ликсутов напомнил, что с 2010 года количество мотоциклистов в городе увеличилось в 2,3 раза и составило более 100 тысяч. Примечательно, что число водителей двухколесного транспорта на дорогах в сутки тоже возросло — с четырех до семи тысяч.