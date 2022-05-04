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В столкновении автобуса с бензовозом на Украине погибли 27 человек

Егор Провоторов
Происшествия
В столкновении автобуса с бензовозом на Украине погибли 27 человек
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Число жертв крупного дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса и бензовоза в Ровенской области Украины увеличилось до 27 человек, пишет местная пресса со ссылкой на советника руководителя украинского МВД Антона Геращенко.

Автокатастрофа случилась в Ровенской области в результате столкновения бензовоза и рейсового автобуса. После ДТП началось серьезное возгорание. Ранее появлялась информация о 17 погибших и 12 пострадавших в результате трагического инцидента, пишет РИА Новости.

Сейчас же известно, что на месте обнаружено 27 останков погибших. Из 38 пассажиров автобуса в живых остались лишь 12 человек, пишут украинские журналисты. По предварительной информации, виновником дорожного инцидента стал водитель микроавтобуса, он погиб на месте. Водитель бензовоза выжил, однако находится в тяжелом состоянии.

На прошлой неделе сообщалось о смертельном ДТП на Шипиловской улице в Москве. В результате инцидента погиб водитель иномарки.

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