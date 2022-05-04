Доцент РЭУ имени Плеханова: Антироссийские санкции не устраивают многие страны

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Введенные западными государствами санкции против России не устраивают многие страны мира. По результатам саммита «Большой двадцатки» стало понятно, что они намереваются либо отменить их, либо больше не вводить их. Рост цен на товары и услуги все больше нервируют американское и европейское население, речь уже заходит об отмене рестрикций, заявил доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Он напомнил, что Вашингтон уже отменил санкции на импорт удобрений из РФ, разрешил поставку в Россию технологий, программного обеспечения и некоторого оборудования, связанного с интернетом.

В интервью агентству «Прайм» Тимофеев заметил, что в ЕС появляются разговоры о «разморозке» газопровода «Северный поток — 2». Многие видят, что Москва переформатирует внутренний рынок и находит новых экономических партнеров и задумываются, есть ли смысл в подобных ограничениях.

По мнению специалиста, отмена рестрикций неизбежна, однако когда это произойдет, зависит от того, насколько существенным окажется удар по уровню благосостояния жителей Соединенных Штатов и европейских стран.

Накануне стало известно, что шестой пакет санкций Европейского союза (ЕС) предполагает отказ от импорта российской нефти в течение полугода, а также полное прекращение поставок нефтепродуктов из РФ к концу года.