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WP: ЦРУ пытается вербовать россиян на фоне спецоперации на Украине

Егор Провоторов
В мире
WP: ЦРУ пытается вербовать россиян на фоне спецоперации на Украине
ЦРУ

Сотрудники Центрального разведуправления США (ЦРУ) распространили инструкции на русском языке, которые поясняют, как можно связаться с ними в глобальной Сети, американская сторона намеревается активизировать вербовку русскоязычных граждан в свете спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщается в материале, опубликованном во вторник, 3 мая, в газете The Washington Post.

Журналисты приводят комментарий представителя американской разведки, который заявил, что «обеспокоенные россияне пытаются взаимодействовать с ЦРУ». Сотрудники управления хотят обеспечить «безопасный способ» установления связи. Инструкции были размещены в понедельник, 2 мая, в соцсетях, в том числе запрещенных на территории России.

Управление рекомендует использовать VPN и другие методы шифровки при попытках связаться с ЦРУ. Разведчики рассчитывают, что в этом случае российским спецслужбам будет труднее выявить подобные контакты. Американцы надеются таким образом «выведать секреты и завербовать шпионов».

Россиян, которые будут связываться с ЦРУ, попросят раскрыть имя, страну пребывания и рассказать о величине представляющей для разведки интерес информации, которой располагают граждане, пишет ТАСС.

В январе сообщалось, что разведуправление с 2015 года обучает на Украине специалистов, которые организуют партизанское движение.

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