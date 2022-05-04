Иммунолог Крючков рассказал о скрытой волне коронавируса в России

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В крупных городах России наблюдается невысокий рост заболеваемости коронавирусом, который произошел на фоне отмены ограничительных мер и снижения уровня вакцинации. Об этом заявил иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Он назвал такие показатели «скрытой волной COVID-19». По его словам, подобную ситуацию можно сравнить с волнами на море. Сейчас идут просто волны, но не цунами, заметил специалист

— По крупным городам мы уже видим, и как я думал, это началось во вторую половину апреля. Но май пройдет и к июню все опять может стихнуть, — подчеркнул Крючков в интервью URA.RU.

Подобный рост заболеваемости эксперт объяснил «естественными колебаниями». Отмена ограничений и снижение уровня вакцинации создают условия, на фоне которых заболевание распространяется гораздо активнее, заметил иммунолог.

Накануне руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов назвал «Стелс-омикрон» (BA.2) самым заразным вариантом коронавирусной инфекции за всю пандемию.