Участники «Московского долголетия» представят свои проекты на «Московской весне»

Фото: Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Россия, Москва, Соколово-Мещерская улица Карта всех событий

Участники «Московского долголетия» показывают на площадках фестиваля «Московская весна» то, чему научились за время участия в программе. Об этом сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» в среду, 4 мая.

Так, они с радостью делятся любимыми рецептами и секретами приготовления вкусных блюд и угощений. На улице Профсоюзной эти кулинарные классы начинаются 7 и 9 мая в 15:00, а 8 и 10 мая — в 13:00. А на улице Теплый Стан занятия стартуют с 15:00 и будут проходить каждый день с 4 по 10 мая.

Участники программы также расскажут, как правильно высаживать растения, о каких тонкостях нужно помнить и как избежать неприятных сюрпризов в связи с этим. Об этом узнают гости площадок, которые находятся на пересечении улиц Соколово-Мещерская и Юровская, в сквере у станции метро «Некрасовка», а также на площади Славы и на Профсоюзной улице.

Кроме того, участники «Московского долголетия» удивят москвичей программой концертов и спортивных занятий. Зажигательная танцевальная разминка, участники которой смогут освоить движения современных танцев, пройдет на Вешняковской улице 5 мая в 16:00.

Танцы всех жанров будут представлены на улице Хачатуряна. Например, 5 мая в 16:00 со своей программой познакомит танцевальный коллектив «Алемана», а 7 мая в 16:00 танцы народов мира представит команда «Еще не вечер».

Выступление вокального ансамбля «Вдохновение» пройдет в бульварной зоне 16-го микрорайона Зеленограда 7 мая. В программе: русские народные песни и музыка советских композиторов, а также авторские произведения.

Наконец, на улице Перерва 5 мая в 16:00 порадуют гостей концертной программой «Весна долголетия», в которой примут участие вокалисты, чтецы и танцевальные коллективы.

До этого стало известно, что фестиваль «Московская весна», посвященный Дню Победы, пройдет на 21 столичной площадке с 30 апреля по 10 мая. Гостей фестивальных площадок ждут спектакли и концертные программы, творческие мастер-классы и знакомство с историческими фактами, лучшие угощения и занятия спортом.