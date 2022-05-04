Вильфанд предупредил о ночных заморозках в европейской России в ближайшие дни

Фото: shutterstock

В европейскую часть России в ближайшее время придут ночные заморозки до 1-4 градусов ниже ноля. Об этом в среду, 4 мая, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, в Ростовской области и Калмыкии столбики термометров в ближайшие дни будут показывать до 1-3 градусов мороза.

Аналогичная температура воздуха ожидается в Волгоградской области и в южной части Приволжского федерального округа.

Вильфанд добавил, что 5 и 6 мая заморозки ожидаются во всем Центральном федеральном округе. Так, в Курской, Тверской, Орловской и других областях будет до минус 3-4 градусов, передает РБК.

В среду, 4 мая, столичный регион и Подмосковье окажутся в тыловой части циклона. Холодный воздух будет поступать в Москву с северо-западным ветром. Погода будет облачной с прояснениями и кратковременными дождями.

Воздух в столице и Московской области прогреется максимум до 10-12 градусов, с ветром 5-10 метров в секунду и порывами до 14 м/с. Специалисты портала «Метеоновости» рассказали также об атмосферном давлении в 747 миллиметров ртутного столба при относительной влажности порядка 50 процентов.