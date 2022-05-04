Началось благоустройство территории Больницы имени Юдина на юге Москвы

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Коломенский пр-д, 4, Москва Карта всех событий

Специалисты Комплекса городского хозяйства начали работы по благоустройству территории Больницы имени Юдина на юге Москвы. Об этом в среду, 4 мая, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

— Главная цель проекта — создать для пациентов комфортную среду, которая будет способствовать их скорейшему выздоровлению, сделать пространство удобным для посетителей. Важно, что территория будет полностью адаптирована для маломобильных граждан, — пояснил заммэра.

По словам Бирюкова, на данный момент специалисты ведут устройство кабельной канализации для подключения освещения и подсветки, а также подготавливают плиточное мощение и дорожки. Для безопасности пациентов рабочие выставили ограждения и организовали удобные проходы.

Заммэра подчеркнул, что в рамках благоустройства предусмотрено создание новой главной входной группы медучреждения и реорганизация существующих зон отдыха. Для посетителей больницы оборудуют скамьи, уличные стулья и лежаки, а также спроектируют прогулочные маршруты.

Главная идея проекта — мультисенсорный сад для граждан с нарушением работы одного из органов чувств.

В столице за пять лет произойдет глобальное обновление амбулаторного фонда. Почти половину столичных поликлиник приведут в соответствие современному стандарту. Эти медучреждения обслуживают 1,5 миллиона горожан.