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Народный календарь. Чем нельзя заниматься беременным 5 мая

Анна Михалюк
Общество
Народный календарь. Чем нельзя заниматься беременным 5 мая
Фото: Pexels

По традиции 5 мая высаживали лук на грядки. В народном календаре дата получила следующие названия Лука, Виталий, Федор, Луковый день, Чащобные хороводы.

В этот день существовало много примет и запретов, в основном все они были так или иначе связанны с женщинами, которые находились в положении. Например, беременным запрещали есть мясные блюда, в противном случае ребенок мог родиться неполноценным либо возникали трудности в процессе родов.

Женщинам в положении запрещается наносить макияж, в противном случае ребенок появится на свет с непонятными пятнами на лице, также нельзя стричься и краситься, ведь согласно приметам малыш раньше срока родится.

Приметы погоды:

Если убывающая луна, то с севом можно не спешить, потому что до поздней осени морозов не будет.

Кукушка закуковала — больше морозов не будет.

Гроза — к хорошему урожаю.

Если за окном тепло и ясно, то пора приступать к посевным работам.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

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Именины отмечают: Виталий, Всеволод, Галактион, Климент, Федор.

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