Володин: НАТО заранее готовила нападение Украины на Россию

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Североатлантический альянс (НАТО) заранее готовил нападение Украины на Россию. Об этом в среду, 4 мая, заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

По его словам, решение президента РФ Владимир Путина о проведении спецоперации «предупредило трагедию».

— НАТО готовила Украину к нападению на нашу страну. Как иначе объяснить, что все решения по поставкам вооружения на Украину были приняты парламентом США в январе, — написал спикер Думы в своем Telegram-канале.

Он добавил, что украинцы в настоящее время являются «расходным материалом» для США.

27 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что на любое вмешательство в ситуацию на Украине со стороны Россия даст молниеносный ответ.

24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.