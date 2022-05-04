Диетолог Гинзбург объяснил причины снижения веса при смене работы

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При смене работы или места жительства у человека может произойти резкая потеря веса. О причинах этого явления рассказал директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

Специалист пояснил, что в подобных ситуациях в организме вырабатывается норадреналин — гормон, который способствует расщеплению жира. Он уточнил, что потеря веса в указанных обстоятельствах не причиняет вреда организму.

— Например, человек переехал в другой город на суперинтересную работу. Его охватило ощущение драйва… Второй момент — жизнь открыла перед ним массу новых перспектив и возможностей, и он сейчас строит свое будущее. Где ему брать энергию? Из своего прошлого, то есть из тех запасов, которые он когда-то наел, — цитирует Гинзбурга URA.RU.

По словам диетолога, при преобладании норадреналина человеку легче соблюдать диету. Однако он подчеркнул, что в снижении веса в этом случае в большей степени помогают именно гормоны, нежели ограничения в питании.

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