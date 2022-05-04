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Стали известны районы Петербурга с максимальным ростом цен в новостройках

Ирина Игнатенко
Общество
Стали известны районы Петербурга с максимальным ростом цен в новостройках
Фото: mos.ru / Е. Самарина

Квартиры в новостройках Петербурга вновь выросли в цене. Теперь за квадратный метр в новом многоэтажном доме нужно будет отдать примерно 232,5 тысячи рублей. О том, как изменились цены в разных районах города, рассказал генеральный директор агентства недвижимости Алексей Бондарев.

Больше всего цены выросли на квартиры в новостройках Московского района — на 18,7 процента, до отметки 226,2 тысячи рублей за квадратный метр. По словам эксперта, основную массу объектов в этом районе покупали не для того, чтобы жить в них, а для инвестиций и вложения денежных средств.

Как отметил эксперт, в настоящее время самым доступным районом Петербурга по среднему уровню цен на новое жилье является Красногвардейский. Здесь квадратный метр обойдется в 176,7 тысячи рублей.

Он добавил, что минимальное подорожание зафиксировано там, где мало желающих покупать жилплощадь, например, во Фрунзенском районе, сообщает издание «Невские новости».

Аренда жилья в России стала в три раза выгоднее ипотеки. Такие данные представили аналитики сервиса по поиску недвижимости. «Вечерняя Москва» выясняла причины ситуации и прогнозы по рынку недвижимости.

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