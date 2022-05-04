«Пусть отменят сами себя»: в МИД отреагировали на новый пакет санкций против РФ

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Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала решение Евросоюза ввести шестой пакет санкций в отношении РФ.

— Хочу сказать так: если они хотят нам сделать по-настоящему больно, пусть отменят сами себя. Мы будем скучать, — сказала представитель ведомства в эфире радио Sputnik.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз в среду, 4 мая, представит шестой пакет санкций в отношении России. По ее словам, в рамках санкций Евросоюз запретит трансляцию трех крупных вещателей на европейской территории и отключит Сбербанк от системы SWIFT. Она подытожила, что Европа также планирует отказаться от российской нефти.

Некоторые страны Запада начали вводить антироссийские санкции после действий России на международной арене. 24 февраля президент страны Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требовала незамедлительных действий.