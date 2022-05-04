График работы столичных аэропортов изменится из-за репетиции парада Победы

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Аэропорты Москвы в начале мая будут работать с ограничениями в связи с репетицией воздушной части парада Победы. Об этом свидетельствует сообщение Росавиации от 4 мая.

— Для проведения тренировок воздушной части парада Победы в Москве будет установлен временный режим использования воздушного пространства на 4 (резерв 5,6), 7 мая, а также будут установлены аналогичные ограничения непосредственно при проведении воздушной части парада 9 мая 2022 года, — говорится в сообщении.

Так, для обеспечения безопасности воздушного пространства будут введены ограничения: с 10:40 до 11:05 — в Шереметьеве, с 10:55 до 11:20 — в Домодедове, с 10:50 до 11:15 — во Внукове, с 10:55 до 11:20 — в Раменском, с 09:40 до 10:40 — в Калуге и с 10:55 до 11:20 — в Остафьеве, отмечается на сайте Росавиации.

29 апреля стало известно, что Росавиация продлила режим временного ограничения полетов для 11 аэропортов России, расположенных в центральной части и на юге страны. Ограничения распространяются на авиагавани в Анапе, Курске, Липецке, Белгороде и других городах. Ограничения продлятся до 7 мая.