Водитель рассказал о доставке гумпомощи из Подмосковья в ДНР

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В ДНР прибыла гуманитарная помощь от Московской области, собранная в рамках акции «Доброе дело», в которой приняли участие и взрослые, и дети. Водитель Валерий Панченко привозит гуманитарный груз уже в третий раз, передает «360».

Он отметил, что в этот раз из Московской области приехали две фуры, в каждой — по 20 тонн гуманитарной помощи, в том числе продукты, детское питание, лекарства, предметы личной гигиены. Также были доставлены газовые горелки.

— Выполняем доброе дело. Возим от Московской области. Надо помогать людям, — отметил Панченко.

Валерий признался, что дорога до Донбасса довольно тяжелая, приходится ехать долгое время с небольшой скоростью.

Он добавил, что, когда ему предложили помочь в доставке грузов в Донбасс, он ответил согласием, не задумываясь, а семья поддержала его решение.

До этого стало известно, что спасатели МЧС России помогают в восстановлении инфраструктуры Мариуполя. Совместно с коллегами из Донецкой народной республики они при помощи специальной техники разбирают завалы в жилых кварталах.