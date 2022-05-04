Две офисные высотки построят на Дубининской улице

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Центральный административный округ, район Замоскворечье Карта всех событий

Специалисты построят общественно-деловой комплекс из двух прямоугольных башен по 25 этажей с подземной парковкой на Дубининской улице. Об этом в среду, 4 мая, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

— Строгие прямоугольные башни дополнены элегантным закруглением, что придает им обтекаемость. Объемы зданий собраны в ленты высотой в два этажа, каждая из которых состоит из стеклянных эркеров, выполненных под небольшим углом. В некоторых местах ленты плавно отступают назад, образуя террасы, — добавил Кузнецов.

В отделке зданий используют металлические панели светлого цвета. Входные вестибюли соединит галерея с магазинами и кафе, на втором этаже оборудуют фитнес-центр с бассейном. Все остальные этажи отдадут под офисы.

Вдоль южного фасада здания пройдет пешеходная аллея с площадками для отдыха.

28 апреля сообщалось, что гостиницу на 909 номеров построят в Даниловском районе Москвы. На первом этаже отеля появятся офисы, кафе и супермаркет. На последних этажах одного из корпусов организуют террасы со стеклянными ограждениями.