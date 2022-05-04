Ученые пояснили, как частота кормлений влияет на здоровье собаки

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Собаки, которых кормят один раз в день, здоровее тех, кто ест чаще. К такому выводу пришли ветеринары из Аризонского университета.

Ученые сопоставили частоту кормления и состояние здоровья более двадцати тысяч собак. В результате выяснилось, что взрослые собаки, которых кормили один раз в день, были более здоровыми, чем принимающие пищу чаще.

Как отмечают ученые, собаки, которых кормили один раз в день, имели более низкие средние показатели по шкале когнитивной дисфункции, а также более низкие шансы к развитию желудочно-кишечных, стоматологических заболеваний. Также у них реже встречались болезни опорно-двигательного аппарата, мочевыводящих путей, печени.

При этом на кожные, сердечно-сосудистые, онкологические заболевания частота питания не оказывала влияния.

При этом специалисты пока не советуют менять привычную для животного частоту кормлений, так как необходимо проведение дополнительных исследований, передает МИР 24.

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков рассказал «ВМ», какие сложности могут возникнуть при переводе животного на новый корм.

Источник: mir24.tv