Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Ученые пояснили, как частота кормлений влияет на здоровье собаки

Ирина Игнатенко
Общество
Ученые пояснили, как частота кормлений влияет на здоровье собаки
Фото: Unsplash

Собаки, которых кормят один раз в день, здоровее тех, кто ест чаще. К такому выводу пришли ветеринары из Аризонского университета.

Ученые сопоставили частоту кормления и состояние здоровья более двадцати тысяч собак. В результате выяснилось, что взрослые собаки, которых кормили один раз в день, были более здоровыми, чем принимающие пищу чаще.

Как отмечают ученые, собаки, которых кормили один раз в день, имели более низкие средние показатели по шкале когнитивной дисфункции, а также более низкие шансы к развитию желудочно-кишечных, стоматологических заболеваний. Также у них реже встречались болезни опорно-двигательного аппарата, мочевыводящих путей, печени.

При этом на кожные, сердечно-сосудистые, онкологические заболевания частота питания не оказывала влияния.

При этом специалисты пока не советуют менять привычную для животного частоту кормлений, так как необходимо проведение дополнительных исследований, передает МИР 24.

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков рассказал «ВМ», какие сложности могут возникнуть при переводе животного на новый корм.

Источник: mir24.tv

Правильное питание Животные Собаки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Наемников ждет строгий суд

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Риски будущей профессии

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Все мнения
О проекте