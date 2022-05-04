Эксперт объяснил, что делать в случае потери смартфона

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При потере мобильного телефона следует воспользоваться специальной функцией на устройстве, в крайнем случае — обратиться в полицию. Об этом рассказал заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» Руслан Пермяков.

— В случае потери заблокированного смартфона нужно позвонить на телефон: можно как минимум услышать где-то рядом звонок или нашедший сможет на него ответить. Дальше следует включить режим потери, — пояснил эксперт, уточнив, что у устройств Apple указанный режим вшит в ПО, а для систем Android необходима установка отдельного приложения.

Если данный способ не привел к результату, остается написать заявление в полицию. В документе необходимо описать внешний вид гаджета, его серийный номер и предполагаемое место пропажи.

Человеку, нашедшему чужой смартфон, не стоит искать его владельца самостоятельно, так как в этом правоохранители могут заподозрить преступные действия. Если находка была сделана на территории частной организации, то устройство следует передать охранникам. В случае обнаружения устройства в общественном месте его нужно отнести в полицию. При этом у человека, который принял смартфон, можно попросить расписку, где указать особенности состояния устройства и время его передачи, пишет RT.

Доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин рассказал о полезных функциях телефонов на базе Android.