В Кремле ответили на вопрос о выплатах ветеранам ВОВ в Донбассе

Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выплаты РФ ветеранам Великой Отечественной войны в Донбассе являются долгом страны.

Он пояснил, что ветераны войны на разных территориях Украины лишены возможности получать какие-то выплаты и пособия, поэтому долг России обеспечить их поддержкой, передает РИА Новости.

— Речи о контроле над освобожденными территориями тут нет, — уточнил представитель Кремля.

Недавно президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных выплатах в размере десяти тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны из ДНР, ЛНР и освобожденных территорий Украины ко Дню Победы. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации в субботу, 30 апреля. Правительству России поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией указа.

24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.