Около 140 тысяч рублей сотрудник банка похитил со счета пенсионера

KOZ_0446.JPG / Фото: «Вечерняя Москва»

Сотрудник банка похитил почти 140 тысяч рублей со счета пенсионера. Об этом в среду, 4 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, злоумышленник работал менеджером в отделении коммерческого банка на Люблинской улице. Молодой человек обратил внимание, что один из клиентов — 72-летний мужчина — длительное время не интересуется своим вкладом.

Тогда он воспользовался служебным положением и изменил параметры доступа к счету. Затем перевел с него средства на другой банковский счет. Одну часть суммы мужчина обналичил, а другую потратил на оплату покупок в магазине через новую банковскую карту.

Хищение обнаружили коллеги злоумышленника. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Похищенные деньги возмещены потерпевшему в полном объеме.

4 мая стало известно о еще одной краже — в Сергиевом Посаде две женщины похитили у пенсионерки драгоценности, прикинувшись сотрудницами коммунальной службы.