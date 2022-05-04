Эксперт рассказал, в каких городах может появиться смог от природных пожаров

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Россия в течение двух недель справится с весенними природными пожарами, однако горящие торфяники могут летом окутать дымом крупные города. Об этом рассказал руководитель противопожарной программы «Гринпис» в РФ Григорий Куксин.

Он пояснил, что весной чаще всего происходит горение не леса, а травы. Наиболее распространенная причина пожаров — человеческий фактор.

По его словам, главная проблема сейчас — торфяники, дым от которых летом может накрыть Тюмень и другие крупные города.

— Например, в Свердловской области вокруг Екатеринбурга торфяные пожары тушат практически ежедневно, к северу от Тюмени огромные болота, на которых люди подожгли траву. Если сейчас не потушить очаги, то к лету возможно задымление города, — отметил эксперт в комментарии НСН.

По его словам, смог также может появиться в Новосибирской, Смоленской, Калининградской, Новгородской областях.

25 января Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении наказания по статье Уголовного кодекса РФ в части уничтожения или повреждения лесов.