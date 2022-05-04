Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Эксперт рассказал, в каких городах может появиться смог от природных пожаров

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт рассказал, в каких городах может появиться смог от природных пожаров
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия в течение двух недель справится с весенними природными пожарами, однако горящие торфяники могут летом окутать дымом крупные города. Об этом рассказал руководитель противопожарной программы «Гринпис» в РФ Григорий Куксин.

Он пояснил, что весной чаще всего происходит горение не леса, а травы. Наиболее распространенная причина пожаров — человеческий фактор.

По его словам, главная проблема сейчас — торфяники, дым от которых летом может накрыть Тюмень и другие крупные города.

— Например, в Свердловской области вокруг Екатеринбурга торфяные пожары тушат практически ежедневно, к северу от Тюмени огромные болота, на которых люди подожгли траву. Если сейчас не потушить очаги, то к лету возможно задымление города, — отметил эксперт в комментарии НСН.

По его словам, смог также может появиться в Новосибирской, Смоленской, Калининградской, Новгородской областях.

25 января Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении наказания по статье Уголовного кодекса РФ в части уничтожения или повреждения лесов.

Лес города Пожары
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Наемников ждет строгий суд

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Риски будущей профессии

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Все мнения
О проекте