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Песков не исключил появления актов, регулирующих наказание за неисполнение контрсанкций

Полина Долганова
Общество
Песков не исключил появления актов, регулирующих наказание за неисполнение контрсанкций
Фото: Администрация президента РФ

В России допускают появление дополнительных актов к указу президента страны Владимира Путина об ответных санкциях, регулирующих наказание для граждан за неисполнение документа. Об этом в среду, 4 мая, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— В тексте указа об этом не говорится, но, по всей видимости, это будет какими-то дополнительными актами урегулироваться. Точно не могу сказать, потому что в тексте указа об этом речи не идет, — ответил на соответствующий вопрос пресс-секретарь российского лидера.

Он уточнил, что документ подлежит безусловному исполнению, передает ТАСС.

4 апреля законопроект об уголовной ответственности за исполнение санкций иностранных государств внесли в Госдуму. За исполнение ограничительных мер предусмотрено наказание в виде штрафа до одного миллиона рублей, лишения свободы сроком до десяти лет. Поправки предлагается внести во вторую часть 201 статьи Уголовного кодекса РФ «Злоупотребление полномочиями».

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