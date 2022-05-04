Пассажиров МЦД на станции «Новохохловская» в Москве эвакуируют из-за пожара
Пассажиров Московского центрального диаметра (МЦД) эвакуировали из-за пожара на станции «Новохохловская». Об этом в среду, 4 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
По словам собеседника «ВМ», прохожие заметили черный дым в надземном переходе. Позже информацию о возгорании подтвердили в пресс-службе МЧС по городу, заявив, что пожар произошел на станции МЦД«Новохохловская».
По данным ведомства, возгорание произошло в электрощитовой, расположенной на втором этаже переходной галереи. Площадь пожара составила 1,5 квадратных метра.
— Возгорание оперативно ликвидировали, пострадавших нет, — заключили в пресс-службе МЧС.
До этого сообщалось, что пожар произошел на крыше одного из домов в жилом комплексе на северо-западе Москвы.