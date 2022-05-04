Эксперт объяснил, что значит заявление Папы Римского о России и НАТО

Фото: Catholic Church (England and Wales) / CC BY-NC-SA 2.0

Папа Римский Франциск заявил, что действия НАТО могли повлиять на возникновение конфликта на Украине. «Возможно, лай НАТО у границ России привел к реакции Кремля. Гнев, не знаю, был ли спровоцирован, но, вероятно, способствовал», — высказался он.

Георгий Бовт, политолог в интервью для сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, что значит для мирового сообщества заявление Папы Римского и на что оно способно повлиять.

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Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Что значит заявление Папы Римского о России и НАТО

— Можно с уверенностью сказать, на кого не повлияют слова римского понтифика — это на наших политиков, несмотря на то, что он имеет какой-то политический вес в мире. К его словам прислушиваются, но рекомендациям его мало кто следует. Заявление папы — не сенсация, эти умозаключения звучат довольно давно на уровне и российских, и западных экспертов. Папа выразился более эмоционально, прибегнув к библейским мотивам. Он действует более решительно и энергично, чем представители РПЦ, которые в эти дела не лезут, — высказался эксперт.

При этом он подчеркнул, что папа не говорит о том, что российская спецоперация оправдана или что нужно прекратить поставлять оружие на Украину — понтифик говорит о мире, и это типичное для него заявление.

Папа Римский Франциск сообщил, что готов приехать в Москву ради встречи с президентом России Владимиром Путиным. Целью визита служит содействие в урегулировании конфликта на Украине.