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Итоги финального этапа олимпиады школьников подвели в Подмосковье

Ирина Игнатенко
Общество
Итоги финального этапа олимпиады школьников подвели в Подмосковье
Фото: «Вечерняя Москва»

Итоги заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников подвели в Московской области, сообщили в Министерстве образования региона. Школьников поздравила вице-губернатор Ирина Каклюгина.

В рамках этапа областная команда получила 309 дипломов, в том числе 53 диплома победителя. Таким образом, показатели прошлого года были превышены в два раза.

По числу дипломов Подмосковье стало вторым среди всех российских регионов. Больше всего дипломов представители области получили по астрономии, технологии и физике.

Ирина Каклюгина поздравила школьников и их учителей с отличным результатом.

— С каждым годом олимпиадное движение Подмосковья развивается, пополняются ряды участников. Уверена, что впереди у каждого еще много побед и достижений, — отмтеила она.

Она напомнила, что победители финального этапа получат по полмиллиона рублей, призеры — по триста тысяч, участники — по сто тысяч, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Столичные школьники завоевали 115 дипломов Всероссийской олимпиады школьников по МХК и обществознанию.

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