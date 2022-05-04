Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Победитель лотереи купил родителям из ЛНР жилье в Подмосковье

Ирина Игнатенко
Общество
Победитель лотереи купил родителям из ЛНР жилье в Подмосковье
лотерея лото выигрыш

Супружеская пара из Москосой области выиграла в лотерею более пяти миллионов рублей, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Алексей и Наталья отметили, что покупали лотерейные билеты на протяжении нескольких лет, это стало своего рода семейным хобби. Они верили, что однажды им улыбнется удача.

Получив деньги, супруги поначалу хотели закрыть ипотечный займ и купить автомобиль, но затем приняли другое решение и потратили средства на покупку квартиры в Нахабине для пожилых родителей Алексея.

— Ранее они жили в ЛНР, — рассказал победитель. — Приехали сюда недавно, больших трудностей не возникло, только было хлопотно.

Алексей отметил, что очень рад, что теперь родители будут жить рядом с ним и они будут видеться гораздо чаще.

Ранее стало известно, что новогодний миллиард в «Русском лото» разделили между собой поровну два участника. Каждый из них выиграл по 500 миллионов рублей, один билет был куплен в Москве, другой — в Краснодарском крае. Еще 64 участника лотереи закрыли все 30 чисел одновременно на 64-м ходу и разделили между собой оставшиеся 48 призов по миллиону.

Жилье победа Лотереи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Наемников ждет строгий суд

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Риски будущей профессии

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Все мнения
О проекте