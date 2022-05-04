Победитель лотереи купил родителям из ЛНР жилье в Подмосковье

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Супружеская пара из Москосой области выиграла в лотерею более пяти миллионов рублей, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Алексей и Наталья отметили, что покупали лотерейные билеты на протяжении нескольких лет, это стало своего рода семейным хобби. Они верили, что однажды им улыбнется удача.

Получив деньги, супруги поначалу хотели закрыть ипотечный займ и купить автомобиль, но затем приняли другое решение и потратили средства на покупку квартиры в Нахабине для пожилых родителей Алексея.

— Ранее они жили в ЛНР, — рассказал победитель. — Приехали сюда недавно, больших трудностей не возникло, только было хлопотно.

Алексей отметил, что очень рад, что теперь родители будут жить рядом с ним и они будут видеться гораздо чаще.

Ранее стало известно, что новогодний миллиард в «Русском лото» разделили между собой поровну два участника. Каждый из них выиграл по 500 миллионов рублей, один билет был куплен в Москве, другой — в Краснодарском крае. Еще 64 участника лотереи закрыли все 30 чисел одновременно на 64-м ходу и разделили между собой оставшиеся 48 призов по миллиону.