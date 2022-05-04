Рецидивиста задержали на юго-востоке Москвы после кражи банковской карты

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Полиция задержала неоднократно судимого москвича по подозрению в краже банковской карты и денег со счета. Об этом в среду, 4 мая, сообщили «ВМ» в пресс-службе УВД по ЮВАО главного управления МВД России по Москве.

В полицию обратилась женщина, которая увидела в приложении своего банка сообщение о том, что со счета было списано 15 625 рублей за 17 транзакций. Она проверила карман пальто и обнаружила, что у нее пропала банковская карта.

После обращения потерпевшей полицейские задержали 44-летнего подозреваемого на улице Енисейской. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража», мужчина находится под подпиской о невыезде.

Недавно стало известно, что в Сергиевом Посаде две женщины похитили у пенсионерки драгоценности, прикинувшись сотрудницами коммунальной службы. Злоумышленницы пришли в квартиру 84-летней местной жительницы под видом работниц теплосети.