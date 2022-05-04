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Путин присвоил космонавту Ивану Вагнеру звание Героя России

Лейла Алиева
Общество
Путин присвоил космонавту Ивану Вагнеру звание Героя России
Фото: youtube.com/ Роскосмос ТВ

Президент РФ Владимир Путин в среду, 4 мая, подписал указ о присвоении космонавту Ивану Вагнеру звания Героя России.

— За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, присвоить звание героя Российской Федерации Вагнеру Ивану Викторовичу, — говорится в документе.

Кроме того, Вагнеру присвоено почетное звание летчика-космонавта РФ.

Космонавт Иван Вагнер поделился впечатлениями от полета на МКС, к которому он готовился почти десять лет. По его словам, первые дни полета уходят на адаптацию к условиям невесомости. У многих возникают тошнота и головокружение, но это не должно сказываться на работе.

В апреле стало известно, что на одну из российских ракет нанесут изображение бабушки, которая вышла к украинским военнослужащим со Знаменем Победы. Рисунок нанесут на корпус ракеты-носителя, которую отправят в космос на одном из ближайших ракетных пусков. Рогозин сопроводил запись изображением, посвященным украинской женщине.

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