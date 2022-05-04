Захарова: Украине следует признать сложившиеся территориальные реалии

Фото: МИД РФ

Уже сложившиеся территориальные реалии на Украине следует признать Киеву и другим государствам. Об этом в среду, 4 мая, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Отвечая на вопрос журналиста о том, считают ли в Москве, что территориальные требования, предъявляемые к Украине, затрудняют договоренности, она отметила, что это уже сложившиеся территориальные реалии, которые Киеву и другим странам необходимо признать.

— Они возникли из-за политики самих киевских властей, пришедших к власти путем неонацистского госпереворота в 2014 году. Крым вернулся в Россию, ДНР и ЛHP стали независимыми государствами, — подчеркнула дипломат.

По ее словам, необходимо проявлять уважение к праву наций на самоопределение, которое зафиксировано в уставе Организации объединенных наций (ООН), пишет ТАСС.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.