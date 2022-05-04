ФРС США повысила базовую ставку впервые за 22 года самым широким шагом

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Федеральная резервная система (ФРС), которая выполняет функции Центрального банка США, по итогам заседания в среду, 4 мая, повысила базовую процентную ставку до уровня 0,75–1 процента годовых.

Впервые с мая 2000 года регулятор повысил ставку второй раз подряд. При этом диапазон базовой процентной ставки повысился сразу на 0,5 процентного пункта.

В ответ на экономические последствия пандемии коронавируса в марте 2020 года ФРС внепланово понизила ставку до 0–0,25 процента годовых. После чего пятнадцать заседаний подряд этот показатель не менялся, пишет РИА Новости.

4 мая эксперты рассказали, как изменится курс доллара после майских праздников. Финансовый аналитик Владислав Антонов сообщил, что в настоящее время у рубля сохраняется поддержка от ранее принятых мер ЦБ РФ. С падением импорта резко сократился спрос на иностранную валюту. По мнению эксперта, к середине мая ожидаем восстановление курса доллара до 80, курс евро может вырасти до 85 рублей.

До этого банк Англии повысил базовую ставку до 0,5 процента на фоне глобальных инфляционных рисков. Члены комитета, как уточняется, проголосовали и за сокращение числа закупок гособлигаций Великобритании, финансируемых за счет выпуска резервов ЦБ. При этом банк предположил, что оптовые цены на энергию будут следовать фьючерсным кривым в течение первых шести месяцев прогнозов и останутся постоянными после этого.