Минобороны сообщило об уничтожении четырех артиллерийских батарей ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Российским войскам удалось уничтожить четыре украинские артиллерийские батареи. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в среду, 4 мая.

— Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение дня уничтожены четыре артиллерийских батареи на огневых позициях, три склада боеприпасов, — рассказал он.

Также, по словам Конашенкова, российская армия смогла уничтожить в течении прошедшего дня 20 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника. Всего за проведение специальной военной операции на Украине было уничтожено 287 зенитных ракетных комплексов и 323 установки реактивных систем залпового огня, говорится в сообщении.

3 мая российские силы ПВО сбили украинский беспилотник в районе населенного пункта Рудня в Черниговской области.

Политолог Виктор Литовкин сообщил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставлять вооружение на Украину, но, даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки оружия на Украину у стран Запада есть.

Сделать это все еще можно по железной дороге, автомобильным транспортом и военной авиацией. Но в случае если ВСУ получат это оружие, оно все равно подвергнется уничтожению, так как одна из главных целей российской армии — демилитаризация Украины, заключил Литовкин.