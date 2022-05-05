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В ЛНР сообщили о «боевых наркотиках», брошенных в окопах ВСУ

Евгений Белоусов

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В ЛНР сообщили о «боевых наркотиках», брошенных в окопах ВСУ
Фото: glava-lnr.info

Военные Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) обнаружили «боевые наркотики», которые бросили при отступлении украинские солдаты в окопах в Рубежном. Об этом сообщил луганский солдат с позывным Циркач в среду, 4 мая.

— Это БАС — боевое анестезирующее средство, которым они (украинские солдаты — прим. «ВМ») пользуются. И неоднократно наши бойцы, в частности я, сталкивались с тем, что они с безумными глазами, безумными словами даже на танки бросались с автоматом просто, — рассказал он.

По словам Циркача, подобные наркотики могли быть произведены в американских биолабораториях на территории Украины. Он уточнил, что эти препараты обладают анестезирующим свойством, однако также содержат психотропные вещества. При употреблении такого средства, в кровь человека поступает большое количество адреналина, передает РЕН ТВ.

6 марта Минобороны РФ сообщало о разработке компонентов для биологического оружия на территории Украины. Официальный представитель министерства генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что патогены возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней разрабатывали в непосредственной близости от территории России.

Позже министерство обнародовало документы о нахождении американских биолабораторий на Украине. По данным документа от 6 марта 2015 года, Пентагон принимал непосредственное участие в финансировании биолабораторий, занимающихся созданием оружия, на Украине.

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