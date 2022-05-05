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Байден отнесся бы с уважением к решению Папы Римского встретиться с Путиным

Евгений Белоусов
В мире
Байден отнесся бы с уважением к решению Папы Римского встретиться с Путиным
Фото: Catholic Church (England and Wales) / CC BY-NC-SA 2.0

Президент США Джо Байден с уважением отнесся бы к возможному визиту Папы Римского Франциска в Москву для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в среду, 4 мая.

— Я не обсуждала с ним данный вопрос, но я полагаю, что он будет уважать решение Папы Римского совершать любые поездки и мероприятия по своему выбору, — цитирует Псаки РИА Новости.

Папа Римский Франциск сообщил, что готов приехать в Москву ради встречи с президентом России Владимиром Путиным. Целью визита служит содействие в урегулировании конфликта на Украине.

22 апреля он заявил, что любые его действия, в том числе и возможная поездка на Украину, не должны ставить под угрозу более высокие цели.

Папа также недавно высказал мнение, что Россия, возможно, не решилась бы на проведение специальной операции на Украине, если бы не агрессивная риторика и действия НАТО возле ее границ. Вместе с тем Франциск призвал отказаться от гонки вооружений, однако не смог дать однозначного ответа на правильность поставки оружия на Украину.

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