Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Эстония призвала ЕС подготовить седьмой пакет антироссийских санкций

Евгений Белоусов
В мире
Эстония призвала ЕС подготовить седьмой пакет антироссийских санкций
Фото: depositphotos

Эстония призывает Евросоюз (ЕС) к подготовке седьмого пакета санкций против России. Об этом сообщила глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс в среду, 4 мая.

— Сейчас Евросоюз продемонстрировал исключительное единство при принятии новых санкций. И сейчас, когда мы принимаем шестой санкционный пакет, очень важно, чтобы мы после этого сразу же начали двигаться дальше, — заявила она.

По словам министра, сейчас Евросоюзу необходимо сконцентрировать новые санкции по тем областям российской экономики, которые пока еще избегали урона, передает ТАСС.

В этот же день стало известно, что одного из организаторов акции «Бессмертный полк» в Эстонии выслали из страны. В стране решили запретить латинскую букву Z, которую россияне используют как символ поддержки специальной военной операции на Украине.

До этого ЕС предложил в качестве новых санкций ввести запрет европейским судам и компаниям оказывать услуги, связанные с транспортировкой нефти из РФ по миру, в том числе в сфере страхования. ЕС не хочет ограничиваться поэтапным запретом на российское топливо, а намерен помешать возможности РФ продавать нефть и нефтепродукты по всему миру.

Евросоюз (ЕС) Эстония Санкции
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Наемников ждет строгий суд

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Риски будущей профессии

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Все мнения
О проекте