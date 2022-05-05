Эстония призвала ЕС подготовить седьмой пакет антироссийских санкций

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Эстония призывает Евросоюз (ЕС) к подготовке седьмого пакета санкций против России. Об этом сообщила глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс в среду, 4 мая.

— Сейчас Евросоюз продемонстрировал исключительное единство при принятии новых санкций. И сейчас, когда мы принимаем шестой санкционный пакет, очень важно, чтобы мы после этого сразу же начали двигаться дальше, — заявила она.

По словам министра, сейчас Евросоюзу необходимо сконцентрировать новые санкции по тем областям российской экономики, которые пока еще избегали урона, передает ТАСС.

В этот же день стало известно, что одного из организаторов акции «Бессмертный полк» в Эстонии выслали из страны. В стране решили запретить латинскую букву Z, которую россияне используют как символ поддержки специальной военной операции на Украине.

До этого ЕС предложил в качестве новых санкций ввести запрет европейским судам и компаниям оказывать услуги, связанные с транспортировкой нефти из РФ по миру, в том числе в сфере страхования. ЕС не хочет ограничиваться поэтапным запретом на российское топливо, а намерен помешать возможности РФ продавать нефть и нефтепродукты по всему миру.