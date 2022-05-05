Американский сенатор назвал США главным распространителем дезинформации

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Американское правительство — главный распространитель дезинформации в мире. Такое мнение высказал сенатор от «Республиканской партии» Рэнд Пол в четверг, 5 мая.

— Знаете, кто самый большой пропагандист дезинформации в мировой истории? Правительство США, — заявил он на сенатских слушаниях.

После такого заявления Пол привел несколько примеров в подтверждение своих слов. Так, он напомнил заявления бывшего президента США Джорджа Буша об оружии массового уничтожения в Ираке, оказавшиеся позднее ложью. Сенатор также раскритиковал министра внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса. Тот не сумел дать определение самому понятию «дезинформация», передает РЕН ТВ.

До этого Британские власти обвинили Россию в использовании «фабрики троллей» для распространения дезинформации о событиях на Украине, а также о политиках различных стран. В МИД королевства уточнили, что российская «фабрика троллей» использует мессенджер Telegram для вербовки и координации новых сторонников, которые потом «спамят» комментарии в поддержку действий РФ и российского президента Владимира Путина.