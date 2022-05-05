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Минфин предложил изменить распределение налога на прибыль по регионам

Евгений Белоусов
Экономика
Минфин предложил изменить распределение налога на прибыль по регионам
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Министерство финансов готовит изменения в систему распределения по регионам налога на прибыль компаний с обособленными подразделениями. Об этом сообщили в пресс-службе министерства в четверг, 5 мая.

Уточняется, что предлагаемые корректировки позволят обеспечить более справедливое зачисление налога в региональные бюджеты. Существующий механизм экономически оправдан, однако уровень заработной платы в разных субъектах РФ может значительно отличаться.

Поэтому для справедливого распределения налога на прибыль следует распределять его исходя из численности работающих и стоимости основных фондов, исключив возможность использования показателя фонда оплаты труда. Все соответствующие изменения уже подготавливаются в министерстве, передает РБК.

До этого президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 июня подготовить поправки об отмене уголовной ответственности за налоговые преступления, если недоимки будут полностью возмещены.

Уточняется, что в законопроекте необходимо предусмотреть сокращение сроков давности привлечения к уголовной ответственности по составам указанных преступлений.

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